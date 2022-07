Conforme havia prometido, o prefeito Valdemar Gamba foi até a Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe na tarde de sábado (16.07) juntamente com o secretário de Gestão, Governo e Planejamento, Robson Quintino, e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Olsen Dias dos Santos (Tuti), para um diálogo aberto, mas também com a intenção de ouvir as demandas da comunidade.

A reunião aconteceu na sede da AGUA (Associação Guadalupe Agroecológica) e contou com a presença de aproximadamente 50 moradores. Durante a conversa, a comunidade pediu a construção de um bueiro de concreto na entrada da comunidade. Segundo os moradores todo ano no período chuvoso o local fica alagado e dificulta a passagem de veículos. Outra reivindicação foi o cascalhamento das estradas.

"Foi uma reunião muito proveitosa onde a gente percebeu esse processo de democracia acontecendo na prática, foram encaminhados os nossos pedidos, as nossas solicitações de melhorias das estradas da comunidade, é o início de um diálogo que vai permanecer", disse Fernanda Horye presidente da AGUA.

O prefeito afirmou conhecer os anseios da comunidade, mas destacou que o município tem uma malha viária muito extensa, com mais de 3 mil quilômetros de estradas para serem recuperadas e mais de mil pontos de pontes e bueiros que estão sendo substituídos por galerias e bueiros de concreto. Contudo, fez o compromisso de retornar na comunidade após a segunda chuva depois do período de estiagem para recuperar a vicinal conforme a demanda apresentada.

Outro ponto destacado pelo prefeito Valdemar Gamba foi a estruturação da frota da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos entregue a ele com apenas uma máquina em boas condições de uso. O prefeito disse que em um ano e meio o município avançou muito com a aquisição de novas máquinas e agora está sendo possível dar um retorno imediato para as demandas da população identificando o problema muitas vezes antes mesmo de acontecer e executando as melhorias necessárias.

"Foi uma reunião muito respeitosa em que colocamos a prefeitura de portas abertas para atender aquilo que a comunidade necessite através de uma parceria com a comunidade, será um trabalho muito importante com muito resultado", disse o Prefeito.