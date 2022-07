Mato Grosso tem um média diária de 2.063 mil casos novos de Covid

Com aumento de casos de coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso, o Ministério da Saúde repassou R$ 2.846.400,00 milhões ao Estado para custeio das diárias de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivo para pacientes contaminados pelo vírus. A informação consta em publicação do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta segunda-feira (18.07).

De acordo com a publicação, do valor a ser repassado a Mato Grosso um total de R$ 944 mil será destinado ao custeio de leitos Covid em hospitais administrados pelo Governo do Estado. A Prefeitura de Rondonópolis irá receber R$ 489.600,00, enquanto que Alta Floresta o valor de R$ 459.200,00.

A Prefeitura de Cuiabá receberá repasse de R$ 270.400,00 mil; Barra do Garças valor de R$ 160 mil; Peixoto de Azevedo R$ 132.800,00; Tangará da Serra R$ 78.400,00 e Nova Mutum o valor de R$ 67.200,00.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), somente na última sexta-feira (15.07) 2.379 novos casos de coronavírus no Estado, uma média diária 2.063 casos. Ao todo já foram registrados 791 mil casos de Covid em Mato Grosso e 14.795 óbitos pela doença.