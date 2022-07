Um jovem de 19 anos, recém chegado do estado do Paraná foi registrado na Polícia Civil como desaparecido. Conforme a família, ele saiu da casa da tia numa chácara para se deslocar até o bairro Cidade Alta. Era por volta das 17 horas quando houve um último contato e como a família não teve mais informação, acionou a Polícia.



Nesta segunda-feira a Polícia Civil pela manhã chamou os tios de Kaique da Silva Noronha para reconhecer o que restou de uma motocicleta. O veículo seria uma Neo com a qual o jovem saiu naquela tarde dizendo que logo voltaria. “Mas ele saiu e não entrou mais em contato com minha irmã”, comentou em postagem, a mãe do jovem se mostrando muito preocupado já no domingo. “Se alguém soube de informação, por favor, nos ajude”, disse ela via rede social.



A moto foi reconhecida, mas nenhum outro vestígio do jovem foi encontrado. Muitas ligações foram tentadas para o número do celular dele, mas só caem em caixa de mensagem ou telefone desligado.



O caso é investigado pela Polícia Civil.