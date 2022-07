O acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (18) na estrada D, zona rural do município de Carlinda. Apenas escoriações no condutor e danos materiais no veículo foram registrados.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por plantonistas do Hospital Municipal por volta das 22h30 informada de que houve um capotamento na D-1.

A guarnição se deslocou para o atendimento. No local o condutor estava fora do veículo, um Gol de cor preta que estava capotado ao lado da via. No interior do veículo haviam latas de cerveja e o condutor confirmou que estava bebendo, pois era seu aniversário.



Diante os fatos o caso foi registrado e o homem conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.