Um motorista de uma caminhonete fugiu depois de atingir uma motociclista em um acidente ocorrido na noite de segunda-feira (18) no bairro Bom Jesus, em Alta Floresta. De acordo com a ocorrência policial a condutora de 27 anos da Honda Bros estava ao solo, aguardando o corpo de bombeiros, mas a caminhonete havia fugido do local após bater na vítima.

Segundo testemunhas, populares tentaram alcançar a caminhonete, bem como anotar a placa da mesma, mas sem êxito. A vítima relatou que momentos antes do acidente, prosseguia pela rua 7 de setembro (via preferencial), sentido centro ao bairro cidade alta, que ao passar pela rua LN2 foi colhida por uma caminhonete de cor prata cabine simples.

A caminhonete vinha pela rua LN2 sentido zoológico a Avenida Mato Grosso; onde a condutora foi ao solo e o veículo evadiu-se do local deixando-a ao solo. A vítima apresentava ferimento no braço direito e queixa-se de dor no joelho foi encaminhada para o hospital regional.

Policiais militares fizeram rondas na região, mas não localizaram o outro envolvido. O caso será investigado.