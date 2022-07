Dados do painel epidemiológico do coronavírus apontam que Mato Grosso tem 73 municípios, o equivalente a 51,77% de suas cidades, com risco muito alto de contágio pela covid. O agravamento da pandemia nas últimas semanas tem provocado aumento não só do número de contágios, mas também de mortes pela doença.

Nas últimas 24 horas, em Mato Grosso foram registrados 5 novos óbitos.

Com a atualização do painel desta terça-feira (19), Mato Grosso passou a contabilizar 15.108 mortes e 803.201 contágios. Do total de casos, em 772.602 ocorrências as pessoas infectadas se recuperaram do vírus.

Contudo, há ainda 14.778 pessoas em isolamento domiciliar enquanto 417 seguem internadas. Hoje, a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva é de 65,17%, enquanto o mesmo número relativo às enfermarias está na casa dos 15%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de covid-19 estão: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sorriso, Cáceres e Alta Floresta.

A lista completa dos municípios com classificação de risco muito alta e demais categorias pode ser acessada AQUI.