Juntos as barracas da festa, a Varanda Criativa, os bares do entorno do evento e o comércio de ambulantes venderam mais de R$ 185 mil.

O Arraiá da Floresta realizado pela Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, entre os dias 24 e 26 de junho na Praça da Cultura se transformou no maior evento cultural do município.

Além de proporcionar diversão e lazer para a população, o evento também foi marcado pelo recorde de vendas. Juntos as barracas da festa, a Varanda Criativa, os bares do entorno do evento e o comércio de ambulantes venderam mais de R$ 185 mil. Isso é o resultado da participação de um público estimado em mais de 12 mil pessoas.

A festa popular teve outro diferencial com a participação de clubes de serviços, formandos de escolas e faculdades, entidades sem fins lucrativos e vendedores ambulantes. A Varanda Criativa que já se tornou tradicional também pode apresentar e até comercializar os artesanatos.

Além do cuidado com a promoção do lazer e da cultura, a Prefeitura de Alta Floresta promoveu através do Arraiá da Floresta a ação social ao proporcionar às entidades participantes condições de arrecadar fundos para suas causas beneficentes. De forma indireta, o evento também contemplou o comércio noturno no entorno da Praça da Cultura.

A Casa Caipira foi uma das principais atrações e recebeu mais de 10 mil pessoas nas três noites de festa. Decorada de forma lúdica, o espaço recebeu painéis coloridos, utensílios antigos, fogão a lenha e tecidos de chita.

O tradicional concurso de quadrilha agitou o público e premiou a melhor quadrilha nas categorias adulto e infantil com R$ 1 mil. Já os shows com os artistas locais Miro Coelho, Kleber e Matheus e Pablo e Odair proporcionou muita animação no ritmo do sertanejo e do forró.