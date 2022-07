Um homem de 44 anos morreu ao ser atingido pelo tronco de uma árvore em Nova Bandeirantes. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (20) e ele morreu no local. A vítima, identificada como Ailton Ferreira de Brito, trabalhava em uma fazenda cerca de 45 quilômetros do perímetro urbano do município.

De acordo com testemunhas, Ailton estava trabalhando no corte de árvores quando foi atingido pelo tronco. O caso é tratado com acidente de trabalho pela Polícia Civil da cidade. O corpo do trabalhador foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para exames periciais.