Morreu no início da tarde desta quarta-feira, 20 de julho, o pioneiro José Antônio Benetti. Conhecido popularmente como Tim Benetti, ele era natural de Engenheiro Beltrão, mas há mais de 40 anos se instalou na cidade polo do extremo norte de Mato Grosso onde mora grande parte da família.



José Antônio Benetti era também o cantor Tim Benetti. Em sua página no facebook, muitos vídeos e canções de sua autoria, compostas ao longo de sua carreira.

Tim era morador do Setor H, região central. Foi na Avenida Acerola onde a tragédia aconteceu. Uma investigação deverá ser feita, mas informações apontam que ele transitava com sua moto quando perdeu controle, saiu da pista, bateu em uma grade e depois derrubou o muro, caiu do outro lado.

Era final da manhã quando ele bateu de moto. Corpo de Bombeiros o socorreu e encaminhou às pressas ao Hospital Regional onde chegou em estado muito grave. Foi levado em pouco tempo para a UTI, mas ele não resistiu às múltiplas fraturas e outros traumas.

O óbito foi confirmado às 12:35 horas.