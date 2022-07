A família do jovem Caíque da Silva Noronha e a Polícia Civil de Alta Floresta, através da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP, continuam em busca de informações sobre o seu paradeiro.



Caíque, que tem 19 anos e é da cidade de Assaí, no estado do Paraná, chegou há menos de 20 dias ao município de Alta Floresta, no extremo norte de Mato Grosso. Estava morando com os tios em uma chácara e no sábado, por volta das 17 horas saiu com a motocicleta de uma tia. Foi a última vez que fora visto na cidade.



No início da semana foi registrada a ocorrência do desparecimento. E a família pouco tempo depois recebeu a informação da motocicleta encontrada totalmente queimada. Já o rapaz, nem uma notícia e o celular não recebe ligação desde o final de semana quando ele saiu dizendo que iria encontrar alguém.



Um tio disse que em Alta Floresta, conheceu algumas pessoas, saía no grande Cidade Alta, ia para lanchonetes onde teria achado desafetos. “Teve uma pessoa que comentou que ele teria dito que estava com medo de ficar aqui”, simplificou o familiar. “Mas a pessoa também não atende mais ligação ou responde mensagem, possivelmente com medo”, analisa.



A Polícia Civil com investigações sigilosas, trilha os passos de Caíque, para tentar descobri pistas do seu paradeiro ou para onde foi levado. Qualquer informação pode ser passada via telefone 197 em Alta Floresta.