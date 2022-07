Um gravíssimo acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira (20), na MT-320 em Colíder, deixou uma pessoa morta e pelo menos duas feridas. O acidente ocorreu próximo à pista de motocross e envolveu uma caminhonete Hilux que veio a colidir na traseira de uma carretinha de um Corsa.

Segundo populares que presenciaram o acidente, os veículos seguiam no mesmo sentido, com o Corsa à frente da Hilux, quando de repente o condutor da caminhonete veio a bater na carretinha. Os dois veículos capotaram na pista. Uma vítima, que era o condutor da Hilux, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, já sem vida. Foi identificado como Elias Saraiva Coelho, 70 anos.

Dois ocupantes do Corsa foram atendidos pelos bombeiros e encaminhados ao hospital regional. Não se sabe a extensão dos ferimentos sofridos. A pista foi bloqueada nos dois sentidos pela Via Brasil e Guarda Municipal de Trânsito de Colíder, até a retirado do corpo e dos veículos.