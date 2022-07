A questão ambiental é uma pauta levada muito a sério pela gestão municipal e está no centro da Campanha Alta Floresta sem Fogo lançada no dia 15 de julho, sexta-feira, pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A Campanha conta com o apoio do COMDEMA (Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) Campus Alta Floresta, UNEMAT, Instituto Centro de Vida (ICV), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), IBAMA, OAB, Rotary Club de Alta Floresta Centro, Agenda 2030, Programa adote uma Nascente, Ministério Púbico Estadual (MPMT), Amazon, Corpo de Bombeiros e Fundação Ecológica Cristalino.

A campanha traz como Tema: “Não queime essa esperança” como forma de chamar a atenção da população para evitar as queimadas nesta época do ano. O evento aconteceu na sede da OAB e marcou também a entrega dos certificados para os Brigadistas que fazem parte da Brigada Municipal de Combate a Incêndio.

Para a Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite a campanha evidencia parcerias que garantem o cuidado para com o meio ambiente visando manter o ar mais limpo e com menos polução, como vem acontecendo há alguns anos e que já resultou na redução de 68,85% dos focos de incêndios em relação ao período de janeiro a junho de 2021 na comparação com o mesmo período deste ano. “Mantendo os cuidados para evitar focos de incêndio e as parcerias que temos mais esse ano vamos conseguir transmitir a mensagem para o maior número de pessoas possível e assim manter uma Alta Floresta sem fogo”, destacou.

O Prefeito Valdemar Gamba destacou a importância da conscientização da sociedade para os riscos que as queimadas trazem para a saúde da população. “O clima seco é propício ao fogo e Alta Floresta vem sendo exemplo no Estado por manter os menores focos. Já fomos exemplo negativo de desmate quando Alta Floresta estava em primeiro lugar, superamos e hoje podemos mostrar como vencer essas questões e cuidar de nosso meio ambiente”, ressaltou.