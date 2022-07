A Prefeitura Municipal de Alta Floresta abriu procedimento licitatório na modalidade pregão presencial para atender o 33º FESCAF – Festival da Canção de Alta Floresta, que acontecerá nos dias 26,27 e 28 de agosto de 2022 na Praça da Cultura.

Os serviços licitados foram divididos em quatro lotes para melhor atender as necessidades do festival. Lote 1: Serviços de sonorização, palco, iluminação e grupo de músicos. Lote 2: Serviços gráficos. Lote 3: locação de banheiros químicos e lote 4: locação de cadeiras.

A licitação está marcada para acontecer dia 03 de agosto às das 13 horas, e, é do tipo menor preço por lote na modalidade pregão presencial. As empresas interessadas em participar do certame deve procurar o departamento de licitação da Prefeitura. O edital completo está disponível no site www.altafloresta.mt.gov.br .

O FESCAF é realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude em parceria com do Governo do Estado de Mato Grosso.