Mais uma pessoa morre em decorrência da Covid-19 em Alta Floresta, conforme o boletim municipal atualizado nesta quinta-feira (21). A vítimas é um homem de 74 anos, que tinha comorbidades como neoplasia pulmonar, o falecimento ocorreu na terça-feira (19), no Hospital Regional de Alta Floresta.

Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, há 117 casos ativos de covid-19 no município. Nas últimas 24 horas foram confirmados 20 novos casos da doença, 22 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas e 06 suspeitos aguardando resultado.

Alta Floresta registra que 18640 pessoas já contraíram a doença, 18340 já se recuperaram e 177 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito.

Internações

No momento cinco leitos destinados a Covid-19 no Hospital Regional estão ocupados. Um paciente com síndrome gripal em observação no PAM.