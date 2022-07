Polícia Federal está nas ruas de 6 estados brasileiros, na manhã desta sexta-feira (22), para combater fraudes praticadas contra o auxílio emergencial efetuado pela Caixa Econômica Federal. Os mandados da Operação Escamoteio estão sendo cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Petrolina (PE), Campo Magro (PR), Açailândia (MA), Imperatriz (MA) e Caxias do Sul (RS). O prejuízo é de R$ 1.7 milhão.

Conforme as informações, a polícia está cumprindo 5 mandados de prisão, 18 de busca e apreensão e sequestro de bens e ainda 2 mandados de suspenção de exercício de função pública. As ordens foram expedidas pela 5º Vara Federal de Mato Grosso.

A PF quer desarticular a organização criminosa que vem fraudando e causando fortes prejuízos aos cofres públicos. Consta que os membros do grupo são empregados e terceirizados da Caixa. Além de desarticular, foi estancado grande desfalque diário de valores que deveriam de ser pagos aos usuários do beneficio.

As fraudes eram realizadas por meio do aplicativo Caixa Tem. Para isso, os criminosos alteravam as informações dos clientes e transferiam os valores para as contas dos membros da organização. Depois, eles faziam pagamento de boletos e sinalizavam saques nos terminais dos bancos.

Investigação apontou que, até o momento, o prejuízo é de R$ 1.7 milhão. O valor é referente aos meses de janeiro e junho deste ano.

Nome da operação

Está relacionado com a atuação dos criminosos que se dedicam a furtar valores das contas vítimas e, visando encobrir a ação delituosa, movimentam o produto dos crimes em contas de laranjas.