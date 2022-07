Parque aquático de Sinop abriu as portas para que a Prefeitura de Alta Floresta proporcionasse um dia de diversão para todas as crianças da Casa Lar em comemoração as férias escolares.

Imagine um lugar onde é possível realizar as mais incríveis aventuras de lazer e diversão, onde cada atração é repleta de adrenalina e novas descobertas. Bom se você pensou no Curupy Acqua Park em Sinop acertou e foi pensando em proporcionar um dia de lazer e diversão que se tornasse inesquecível para as Crianças da Casa Lar que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Alta Floresta fez uma parceria com o mais completo parque aquático do norte de Mato Grosso.

O parque abriu as portas para receber as crianças e os profissionais da Secretaria de Assistência Social na quarta-feira (20.07) disponibilizando entrada gratuita para todos os integrantes da comitiva de Alta Floresta.

A secretária Mariney Viana de Araújo Munhoz explicou que o principal objetivo foi desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade nas crianças. Além de incentivar a socialização e a convivência comunitária e a promoção de potencialidades, a partir das atividades realizadas, o que aconteceu no Curupy Acqua Park e a convivência social considerada o principal eixo do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculo).

“A convivência social trás na sua essência a capacidade de desenvolver relações sociais ativando sentimento de pertencimento e merecimento, contribuindo na formação de identidade e construção de projetos de vida. Já o direito de ser estimula o exercício da infância e da adolescência, por meio dessas socializações que promovem a troca de experiências, como foi a atividade realizada no dia 20, no Curupy Acqua Parque, que se tornou um marco na vida deles. Essa participação social em diferentes lugares assegura seu papel como sujeito de direitos e deveres, momento esse que foi acompanhado pelo Serviço Social. O nosso agradecimento ao Curupy por proporcionar esse momento especial que ficará na memória dessas crianças”, disse a Secretária.