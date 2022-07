Jovem alta-florestense foi escolhida entre mais de 4 mil inscrições

A Dança é uma linguagem artística pulsante em Alta Floresta, cidade a 800 Km de Cuiabá que coleciona grandes feitos e conquistas de projeção nacional. Entre elas está a bailarina Marina Agustini, que foi selecionada para se apresentar no Palco Aberto da 39ª edição do Festival de Dança de Joinville-SC, o maior evento de dança do mundo segundo o Guinness Book.

A jovem alta-florestense foi escolhida entre mais de 4 mil inscrições do Brasil e do exterior para dançar uma coreografia que já foi selecionada e premiada em outros festivais Brasil afora. A professora e coreógrafa Cassiane Leite, do Estúdio de Dança Corpo em Movimento, acompanha a comitiva que rumou para a Capital Nacional da Dança a fim de prestigiar o evento, participar de ações formativas e estender redes de contatos.

A equipe enfrentou os 2,6 mil quilômetros de estrada que separam Alta Floresta da Cidade das Flores, que também sede brasileira da Escola do Teatro Bolshoi, uma instituição que é referência mundial na formação de profissionais da dança. Durante a semana, Marina apresentou a coreografia "Agito!" em vários palcos da cidade, como na Feira da Sapatilha, por onde circularão mais de 200 mil pessoas durante os 11 dias de Festival buscando acompanhar as últimas novidades do mercado da Dança e assistir a apresentações oriundas de outros 25 estados brasileiros e do exterior.