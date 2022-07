Quatro jovens, sendo dois de 21 anos, um com idade não informada e outro de apenas 16 anos, são apontados como integrantes de uma facção criminosa e de envolvidos na execução de um rapaz de apenas 18 anos. Anderson dos Santos de Lima foi atraído para a morte no chamado Setor da Prainha, a pouco quilômetros da região central da cidade. O corpo foi achado após investigação e prisão dos suspeitos.



Quem assumiu o crime foi identificado como Willian Bergue, conhecido como Calango. A arma de fogo usada no crime, possivelmente um revólver calibre 38, foi apreendida pela Polícia Civil. Outros três jovens foram presos, sendo dois que teriam atraído a vítima para uma conversa e um para levar Anderson até a estrada conhecida como Curva Preta. Foi neste local onde o jovem teria sido torturado, ficado de joelho e levado tiro na cabeça.



Informações da Polícia Civil chegaram á informação de que Anderson foi sentenciado à morte por uma facção criminosa depois que ele e um conhecido foram presos, acusados de tráfico. Na época o jovem foi apontado pela organização como delator e por isso tinha que ser morto. A Polícia quando prendeu os suspeitos do crime ainda recolheu outras informações que podem levar ao mandante da execução.



Anderson tinha desaparecido no dia 20. A mãe do padeiro, ao notar que ele não voltava para casa e nem o telefone dava sinal, acionou a Polícia. Com a informação de que o jovem havia sido jurado de morte e sabendo que eram os possíveis suspeitos, a Polícia Civil prendeu os suspeitos e encontrou o corpo no final da tarde de 21 de julho.