O acidente aconteceu na manhã deste sábado (23) na avenida Ludovico da Riva, centro de Alta Floresta. Danos materiais no veículo e na placa de publicidade foram registrados. O condutor do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram momentos após o acidente, o veículo parado na pista atravessado na avenida, uma das rodas dianteiras arrancada e a placa de publicidade do estabelecimento de equipamentos eletrônicos com os sinais do impacto.

Corpo de Bombeiros foi acionado, conforme registro do atendimento, o condutor, jovem de 27 anos, foi encontrado pelos militares com sinais de embriaguez alcoólica, apresentava corte contuso na testa e dores. Diante dos fatos foi conduzido ao Hospital Regional onde ficou sob cuidados médicos.