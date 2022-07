O furto foi identificado na manhã da última sexta-feira (22) em uma loja no centro do município de Alta Floresta. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento interno da loja e amplamente divulgada pela imprensa local, pela audácia do elemento em furtar todos os produtos, inclusive manequins da loja, que é de propriedade da esposa de um policial militar. Um veículo produto de furto no município de Sinop e todos os produtos da loja foram recuperados no final da tarde. O suspeito de 61 anos, conhecido no meio policial, detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O furto foi notado na manhã, as imagens mostraram que a ação ocorreu por volta das 00h00. Um veículo Gol foi identificado na gravação e rondas foram iniciadas, por volta das 10h30 um veículo semelhante foi avistado no bairro Cidade Alta, em checagem inicial foi constatada divergências de informações, sendo então, checado o chassi do veículo e identificado que o mesmo é produto de furto em Sinop. Um vizinho relatou que nas primeiras horas da manhã saiu de casa e o veículo não estava na rua e que quando voltou viu o veículo em frente sua casa, mas que não sabe de quem é. Diante a situação o veículo foi recolhido.

Foi iniciada então uma ação policial conjunta entre policiais militares do 8º BPM, Força Tática e Agência Regional de Inteligência. Durante as buscas os militares foram informados de que o suspeito, conhecido como "Galo Cego" estaria homiziado em uma região de mata conhecida como Bolívia, no bairro Vila Nova, onde buscas foram iniciadas na área para a localização do suspeito, que foi abordado e confessou ser o autor do furto da loja de moda praia. Com o suspeito ainda havia uma bolsa de cor rosa, a qual continha vários relógios, óculos e bijuteria, também produtos de furto.

O suspeito então passou informações e os militares, que às 18h40 lograram êxito em recuperar os objetos, que foram escondidos em uma área de mata, próxima ao município de Carlinda. Sobre o veículo Gol, o suspeito confessou que utilizou uma chave mixa para furtar o veículo utilizado no furto na loja. Diante os fatos foram registrados boletins de ocorrências e o suspeito encaminhado, sem lesão corporal, para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil juntamente com os pertences recuperados, para as providências cabíveis.