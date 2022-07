A vítima procurou ajuda com o pai, que acionou a Polícia Militar e fez a detenção do suspeito. O homem de 46 anos abordou a jovem enquanto ela se dirigia ao mercado, após negativa da vítima passou a segui-la. O caso foi registrado no município de Carlinda no final da manhã deste domingo (24) e o suspeito detido.

Conforme registro, a jovem de 18 anos chegou na casa do pai pedindo ajuda pois estava sendo seguida por um homem em um veículo. Aos militares o pai da jovem relatou que ela contou que seguia para o mercado quando o suspeito, que estava em um veículo Celta, a chamou pedindo que se aproximasse, ao se aproximar o homem abriu a calça e mostrou seu órgão genital oferecendo R$ 100,00 para a moça o acompanhar.

Diante da negativa, a jovem deixando o local, o suspeito passou a acompanhar ela no veículo até a residência de seu pai. O veículo foi identificado pela jovem, estacionado próximo à casa do pai, os militares então abordaram o suspeito de 46 anos, que foi detido.

Diante os fatos o caso foi registrado e o suspeito conduzido para as devidas providências.