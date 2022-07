O casal de idoso com 75 e 85 anos foi encontrado morto dentro de casa na manhã de domingo (24), na comunidade Santa Terezinha 1 em Nova Monte Verde. De acordo a Policia Civil os idosos foram mortos a golpes na cabeça, provavelmente com pedaço de madeira. Tudo leva a crer que eles foram vítimas de latrocínio.



Segundo investigador de Polícia Civil, Alex Feitosa de Albuquerque, que trabalha na investigação do caso, o suspeito entrou pelo telhado da residência, Maria Aparecida Soares Alves, de 75 anos foi morta em um banheiro da casa e o idoso Juarez Rodrigues Alves, de 85 anos foi encontrado caído ao solo, com as mãos amarradas no lado de fora.



Ainda de acordo com a polícia, a motivação do crime seria o fato de que as vítimas teriam recebido o valor da aposentadoria e guardado parte do dinheiro em casa. O suspeito levou o cartão da conta bancária da idosa e dinheiro, mas não foi informado a quantia levada.

A nora informou a policia que na última quinta-feira havia sacado R$ 2,5 mil e entregou para uma das vítimas. Em buscas ao local, em um quarto próximo da residência, a Polícia Civil encontrou mais de R$ 7,2 mil.



O imóvel foi revirado pelo suspeito durante a ação. A polícia investiga se o suspeito conhecia as vítimas ou se tinham algum grau de parentesco.