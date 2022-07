Visando ampliar a imunização da população contra a Covid-19, a Prefeitura de Alta Floresta por meio da Vigilância Epidemiológica, adotou no mês de junho uma estratégia diferente que teve como objetivo desafogar as quatro unidades que estavam fazendo a vacinação até então.

Com a equipe de enfermagem formada a escala de vacinação nas unidades de saúde começou no final do mês de junho. Neste período, a equipe atendeu os moradores dos bairros Jardim Primavera, São José Operário, Bom Jesus, Jardim Araras e Setor Norte 3. Agora, para encerrar a vacinação desta semana, a equipe está atendendo desde a última quarta-feira (13.07) na Unidade de Saúde Santa Rita de Cássia, no Bairro Jardim das Flores. A vacinação será realizada das 07h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min em todas as unidades.

“Estamos ampliando a vacinação em todas as unidades. Aquelas unidades que tem sala de vacina nós passamos lá, ficamos dois dias vacinando a população dessa unidade e ainda capacitamos a profissional da sala de vacina para continuar a vacinação da Covid-19”, explicou a enfermeira Marinez Cunha.

Conforme o cronograma, nos dias 18 e 19 a equipe da vacina estará na Unidade de Saúde Vila Nova. Nos dias 20 e 21 a vacinação será no Residencial Universitário na UBS Valfredo José de Santana. Já nos dias 25 e 26 será a vez do PSF Santa Barbara receber a equipe de vacinação. Nos dias 27 e 28, durante o dia, a equipe atenderá a população no PSF Cidade Bela.

A enfermeira Marinez Cunha explica que a estratégia foi montada para ir até as unidades que não contavam com a vacina contra a Covid-19 seja a 1ª, a 2ª ou a 3ª dose. Ela ressalta também que a 4ª dose foi liberada pelo Ministério da Saúde para pessoas acima de 40 anos ou profissionais de saúde.

Já a vacinação de crianças a partir dos 12 anos continua sendo realizada nas Unidades Ana Neri, Panorama, PSF V e no Boa Esperança. E as crianças de 5 a 11 anos, onze meses e 29 dias continuam recebendo o imunizante no Centro de Vacinação Infantil. Cada criança deve ficar em observação 20 minutos na unidade após receber a vacina.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, até o dia 13, quarta-feira, 76,93% da população havia completado o esquema de vacinação. “Acredito que até o final de semana a gente chegue a 80% da nossa população vacinada, pelo menos a gente está trabalhando pra isso”, disse Marinez.

Ela explica que para aumentar a cobertura vacinal a equipe de vacinação está indo até os comércios grandes e pequenos. “Qualquer tipo de comércio que tenha mais de cinco funcionários podem entrar em contato com a Vigilância, nós anotamos os dados, o telefone e retornamos para agendar a vacina do paciente”, orientou.

Na semana passada a equipe em parceria com o Simenorte (Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso) vacinou os trabalhadores das indústrias madeireiras de Alta Floresta.

Esta semana, nos dias 11 e 13, a vacinação aconteceu na Unidade XXII, no Setor Norte 3.

Mutirão

No dia 26, terça-feira, acontecerá um novo mutirão de vacinação. Desta vez a equipe vai atender a população na Policlínica, na Cidade Alta. A vacinação terá início às 17h30min e seguirá até às 21 horas. Neste mesmo dia deverá acontecer a vacinação contra a influenza (gripe). “Temos um estoque grande de vacina da gripe e uma população que não vacinou e a gente precisa vacinar esse povo porque as nossas coberturas estão muito baixas”, ressaltou Marinez.