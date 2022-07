O homem, de 36 anos, foi preso, ontem à noite, em ação da Polícia Militar na avenida Ludovico da Riva Neto, em Alta Floresta. Ele conduzia um Fiat Strada e foi flagrado transitando em zigue-zague. Ao ser abordado, a guarnição percebeu que estava em visível estado de embriaguez.

Os policiais faziam patrulhamento pela região central quando viram um veículo que transitava em "zigue-zague" pelas vias de rolamento, os militares efetuaram sinais sonoros e luminosos, mas o homem continuou conduzindo o veículo e foi feito acompanhamento.

Após o veículo parar foi dada ordem para que o suspeito saísse do veículo e após foi feita busca pessoal e veicular, foi encontrada na porta do motorista do veículo uma garrafa de cerveja, ainda com um pouco de líquido.

Na Central de Operações, aceitou passar pelo bafômetro e apresentou resultado de 1,17 miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões. Além disso, sua Carteira Nacional de Habilitação também foi apreendida. O Strada estava regularizado e foi entregue a outra pessoa.

O motorista foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e deve responder ao processo por embriaguez ao volante.