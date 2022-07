Depois da première realizada em dezembro de 2021 em Alta Floresta, agora o filme curta-metragem “Fábrica de Palavras”, do diretor e produtor Ronaldo Adriano, está competindo na 16ª Edição do Festival Taguatinga De Cinema, na categoria ‘Mostra Seleção Popular’. O referido Festival conta com a participação de filmes de todo o Brasil e as votações estão abertas desde o dia 15 de julho através do site do Festival e seguem até o dia 07 de agosto de 2022.

Para votar no filme “Fábrica de Palavras”, os espectadores devem acessar o site [www.festivaltaguatinga.com.br] e fazer um cadastro rápido para realizar seu voto. Cada pessoa poder dar apenas um voto por filme, mas pode votar em diversos filmes que estão participando do Festival.

O link para acesso direto ao curta-metragem é https://festivaltaguatinga.com.br/festivalTagua/16/assista/curta/filme/3518 e, após realizar o cadastro e fazer o login, o usuário pode assistir o filme e clicar em curtir, confirmando o voto no curta-metragem. São mais de 400 curtas-metragens participando dessa categoria e, o filme escolhido pelo voto popular participará da Mostra Competitiva, que será realizada no SESC Taguatinga, de 7 a 10 de setembro.

SOBRE O FILME:

O filme curta-metragem “Fábrica de Palavras”, do diretor e produtor Ronaldo Adriano, é uma produção genuinamente alta-florestense, estrelada pela atriz Tânia Farias, do grupo de teatro ‘Ói Nóis Aqui Traveiz’ – de Porto Alegre; pelo ator José Regino, do Celeiro das Antas – de Brasília; e pela atriz Luísa Ribeiro, de Alta Floresta, contando com uma equipe de mais de 50 pessoas em sua produção. O filme, tem classificação indicativa para 12 anos, é uma abordagem acerca do tema abandono familiar e também a violência doméstica. A inspiração para filme está em uma crônica escrita também por Ronaldo Adriano. O filme foi produzido através da aplicação de recursos recebidos através da Lei Aldir Blanc no Estado de Mato Grosso, ligado ao Edital Nº 05/2020/SECEL/MT - MT Nascentes.

O processo de cadastramento é facilitado, garantindo a segurança da votação e participação de todas/os. O usuário ainda pode acessar mais sete Mostras disponíveis no site do Festival