Valdir Lanza de Moura, motorista de uma caminhonete foi vítima de um acidente na tarde de domingo, 24 de julho, na Rodovia MT-206, sentido Paranaíta Alta Floresta. Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou os primeiros atendimentos ao condutor que precisou ser levado ao Hospital Regional Albert Sabin.



Vídeos foram feitos momentos depois do acidente que aconteceu em um trecho a cerca de 25 Km do núcleo urbano de Alta Floresta. Muita gente que chegava ao local pensava que teria mais pessoas no veículo e inclusive presas às ferragens. Mas só havia o motorista já encontrado fora do carro, sentindo dores no abdômen e nas costas, além de um corte. “Mas ele estava consciente e foi levado orientado para o hospital”, assegurou sargento Machado, do Corpo de Bombeiros.



O motorista não soube explicar naquele momento o que teria provocado o acidente, mas a caminhonete descontrolada saiu da pista e capotou várias vezes. “Não sei se era uma Ranger, mas o veículo ficou irreconhecível, todo destruído”, disse uma testemunha que passou no local no momento em que o condutor era amparado por terceiros. Com informações Jornal da Cidade