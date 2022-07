Estão abertas as inscrições para quatro editais do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), que ofertam 5.740 vagas para Cursos Técnicos Subsequentes, Integrados ao Ensino Médio, de Graduação e Pós-graduação EaD, este último em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Confira, abaixo, o período de inscrições para cada um dos editais.

As inscrições para o processo seletivo dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – edital 87/2022, na modalidade à distância, com ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2022, estarão abertas até o dia 08 de agosto.

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição no site http://selecao.ifmt.edu.br, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$50,00. Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição preencha até 31 de julho, o formulário: https://forms.gle/nTjZVaCbQ9gmr4dq7.

A seleção de candidatos compreenderá a inscrição e envio da documentação solicitada e a fase II (classificatória/eliminatória), de prova de títulos, análise da formação e tempo de experiência na área.

As inscrições para os Cursos de Graduação do IFMT, com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023 – edital 74/2022, estarão abertas até o dia 02 de setembro de 2022. Serão ofertadas 1.645 vagas, distribuídas em 16 campi e 2 centros de referência.

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição no site http://selecao.ifmt.edu.br, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$80,00. Para solicitar isenção da taxa de inscrição, preencha até o dia 02 de setembro o formulário: https://forms.gle/ gvW9BMvtTQx1H8my6

A prova será realizada no dia 16 de outubro de 2022, com uma redação e 50 questões objetivas.

As inscrições para o edital 071/2022 – Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, estarão abertas até 11 de setembro de 2022. São ofertadas 3.100 vagas, em diversos cursos, para 19 campi e 2 centros de referência.

Após preencher o questionário eletrônico no site http://selecao.ifmt.edu.br o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$50,00.

As provas para serão realizadas no dia 09 de outubro de 2022, na cidade em que o candidato se inscreveu. Serão 40 questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa/Literatura e 20 de matemática que abrange conteúdos programáticos pertinentes ao ensino fundamental (do 1º ao 8/9º anos).

As inscrições do edital 075/2022 – Cursos Técnicos Subsequentes, com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023, estarão abertas até 09 de outubro de 2022. São ofertadas 275 vagas, em diversos cursos, distribuídas para 6 Campi.

Após preencher o questionário eletrônico no site http://selecao.ifmt.edu.br o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$50,00. Para solicitar isenção da taxa de inscrição deverá preencher até o dia 13 de agosto de 2022, o formulário por meio do link – https://forms.gle/ Vdj7KKNhDzisoHWZ8.

A seleção constará da análise do histórico escolar dos 1º e 2º anos cursados do Ensino Médio, cursados de forma regular ou por meio de certificação do Provão, Via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.