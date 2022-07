A prefeitura de Alta Floresta divulgou no diário oficial do tribunal de contas do Estado de Mato Grosso na última segunda-feira (25), a portaria N° 15/2022, onde nomeia uma comissão para instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Três servidores foram nomeados, via decreto, para compor a comissão que apura fatos noticiados contra o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel, que supostamente cometeu ato de assédio moral em desfavor de servidor lotado em sua secretaria.

O procedimento tem prazo de 60 dias para ser concluído, o documento publicado é assinado do dia 15 de junho de 2022. Acompanhe na integra a publicação do diário oficial: download