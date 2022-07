A Prefeitura de Alta Floresta segue com as obras de infraestrutura na malha viária rural com o propósito de melhorar a logística de transporte da produção agropecuária. Uma das obras em andamento é o rebaixamento de uma serra localizada na estrada vicinal 4ª Leste, no Setor Leste.

Nesta segunda-feira (25.07) o Prefeito Valdemar Gamba, o Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel, e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, acompanharam os trabalhos.

“Esta serra era muito pesada para os caminhões subirem e com o aumento da nossa produção também aumentou o número de caminhões pesados transitando pelas nossas estradas. Então, para proporcionar melhores condições de trafegabilidade estamos fazendo o rebaixamento para que os caminhões consigam passar com mais tranquilidade", disse o Prefeito.

O secretário Roberto Patel explicou que antes da obra os caminhões tinham que ser rebocados. "Estamos fazendo o rebaixamento da serra para atender um pedido da comunidade para melhorar o trânsito de caminhões pesados. Então, com este trabalho acredito que vai ficar bem melhor", disse o Secretário.

Para o presidente do Poder Legislativo a obra vai fazer muita diferença principalmente para o transporte da produção. “O prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel estão de parabéns. Esta obra era uma reivindicação antiga da comunidade e está sendo bem executada pela equipe da Secretaria de Infraestrutura”, destacou Tuti.