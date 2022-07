O preço médio do gás de cozinha em Sinop caiu, segundo balanço semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). O valor do botijão de 13 quilos foi de R$ 146,36, apontou a pesquisa feita de 17 a 23 deste mês.

O levantamento anterior apontou que o preço médio estava em R$ 148,18, de acordo com o apurado em 11 pontos de revenda no Jardim Maringá, Imperial, Azaleias, Violetas e outros. O valor mínimo encontrado foi de R$ 140 e, o máximo, R$ 150.

Em Sorriso, o preço médio também caiu durante o mesmo período, passando de R$ 146,25 para R$ 144,13. Oito revendas foram pesquisados no bairro São Mateus, América, Vila Bela, Novo Horizonte e outros. O preço mais barato encontrado foi a R$ 135 e, o mais caro, R$ 150.

Em Cuiabá, o custo médio teve leve aumento, sendo registrado anteriormente por R$ 130,36 e agora em média está em R$ 130,90, nas 42 revendas apuradas. Em Várzea Grande, subiu para R$ 129,20 (antes R$ 128,70),

Em Alta Floresta, o valor permaneceu o mais caro entre as cidades pesquisadas de Mato Grosso, porém com uma leve queda, com a média a R$ 149 – anteriormente o custo era R$ 150,83, em seis revendas analisadas.