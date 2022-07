No estado, foram 426 menores abandonados (0 a 17 anos) em 2020 e 502 em 2021. Os crimes de abandono de incapaz de menores de 18 anos indicam situações em que a criança ou o adolescente sofre algum tipo de negligência, normalmente dos pais ou responsáveis diretos.

Mato Grosso tem a taxa mais alta entre as crianças de 0 a 4 anos. Em 2021, foram 58,4 crianças abandonadas a cada 100 mil habitantes. O índice é o maior do país. Em segundo lugar ficou Roraima, com 50,9. O estado que tem o menor índice é Ceará, com 2,1.

Entre as crianças de 5 a 9 anos, o índice mato-grossense também foi o maior: 67 abandonos a cada 100 mil habitantes no ano passado. O estado com o menor índice foi, mais uma vez, Ceará, com 1,7.

Ou seja, foram 117,9 crianças de até 9 anos abandonadas a cada 100 mil habitantes, o que representa o maior índice do Brasil. O Ceará, também com a menor taxa, registrou 3,8 abandonos.

Já na faixa etária de 10 a 14 anos, o estado ficou em 5º lugar, com taxa de 47 a cada 100 mil, estando atrás de: Amapá (60), Santa Catarina (52), Roraima (49) e Mato Grosso do Sul (48). Paraíba ficou com a menor taxa, registrando uma criança abandonada a cada 100 mil habitantes.

Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, Mato Grosso ficou também em 5° lugar, atrás do Amapá (20,5), Mato Grosso do Sul (20), Roraima (18,9) e Santa Catarina (18,4).

O que os números dizem