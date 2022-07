2022 é o ano da realização do Censo Demográfico Brasileiro, previsto para começar no início do mês de agosto, segundo o IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. E concidentemente, Alta Floresta, conforme dados oficiais do Cartório Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral, ultrapassa a 41 mil eleitores.



Os números são atuais e foram enviados por solicitação do diretório do PSD no município, que fez uma consulta ao Cartório Eleitoral, solicitando a informação do número de eleitores de Alta Floresta, conforme as últimas atualizações do TRE. O ofício endereçado ao Cartório Eleitoral da 24ª Zona foi assinado pelo presidente do PSD local, Elói Luiz de Almeida.



O documento com a resposta e o número exato de eleitores do município, foi encaminhado ao partido no último dia 22 de julho. Conforme a Justiça Eleitoral da 24º Zona, Alta Floresta tem 41. 569 mil eleitores (41 mil, 569 eleitores. Ao todo, são 143 sessões eleitorais, sendo que a maior, com mais quantidade de eleitores, e a sessão da Escola Jayme Verissímo de Campos Júnior, localizado na Grande Cidade Alta, com 4.110 eleitores.

OS números são oficiais do Cartório da 24ª Zona Eleitoral

Alta Floresta é o décimo primeiro colégio eleitoral de Mato Grosso, ficando atrás de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Barra do Garça e Primavera do Leste. Com o município mantendo a taxa atual de crescimento atual, a projeção de um especialista ouvido por Mato Grosso do Norte, é que o número de eleitores de Alta Floresta chegue a 50 mil em menos de 5 anos.