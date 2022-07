A prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou a Festa da Colheita no ginásio Chico da Brahma. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes, acompanhando os idosos que são assistidos pelo Centro de Convivência do Idoso – CCI, para quem a festa foi ofertada.

Um momento de descontração para se divertir e garantir o fortalecimento de vínculos, que é um dos principais serviços oferecidos pela equipe do CCI. A coordenadora, Jovenina Carmosa de Souza Moraes explica que, “a festa da colheita é colheita de sentimentos, colheita de amor, amizade, saúde, o sentimento de pertencer”. Moraes explica ainda que a festa vem atender todos os públicos atendidos, sem envolver religião, “garantimos assim as culturas, alguns idosos não comemoram as festas juninas por exemplo, outros sim, então a festa da colheita vem de encontro com a proposta de atender todos”.

Apresentações, dança de quadrilha e muita diversão ofertada aos participantes. A Festa da Colheita contou com a presença do prefeito Valdemar Gamba e da primeira dama Vilma Boaro Gamba, que frisaram a importância de manter as tradições vivas e garantir momentos como estes aos idosos assistidos pela secretaria de Assistência Social.

Para a secretária de Assistência Social, Mariney Munhoz, “são momentos importantes, que marcam a convivência com os idosos, que proporcionam o melhor”. Munhoz agradeceu a equipe empenhada no cuidado com o grupo assistido e a presença do prefeito junto com a primeira dama.