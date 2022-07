Na tarde desta quarta-feira (27) o prefeito Valdemar Gamba, junto com o secretário de Esportes, Pedro Salustiano, recebeu a primeira entrega de bolas para atender as categorias Futsal e Futebol de Campo.

O material foi adquirido via processo licitatório para atender as categorias esportivas de futebol de campo, futsal, handebol, vôlei e basquete. Modalidades que atualmente são ofertadas pela secretaria de Esportes, futsal categoria de base, sub 9, sub 11, sub 13 masculino e feminino e sub 13 e sub 15 e sub 17 que é a base de seleção do município. Novos horários e locais de treinamento serão divulgados em breve.

“Eu como secretário fico muito feliz, porque foi um trabalho árduo, com grande dificuldade para que nós pudéssemos fazer a aquisição desse material, mas graças ao empenho da administração pública hoje, gestão Chico Gamba, conseguimos fazer uma licitação que contemplou o valor suficiente para que nós pudéssemos ter qualidade no atendimento, material de qualidade nas escolinhas e agora nesse segundo semestre a gente poder distribuir para cada uma dessas escolinhas um material onde possamos ter um treinamento bom, onde poderemos tirar uma criançada, meninos e meninas que possam representar muito bem nossa cidade, nas modalidades de esporte coletivo e individual”, pontuou Salustiano.

Novos materiais estarão chegando no decorrer da semana, entre bolas para as outras modalidades esportivas e redes de contenção.