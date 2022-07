Um incêndio atingiu um prédio comercial no centro de Colíder na madrugada desta sexta-feira (29). O fogo começou por volta das 03:00h e ainda não se sabe qual foi a causa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou incessantemente no combate ao fogo, para que as chamas não se alastrassem nos prédios vizinhos.

O prédio, localizado na avenida Marechal Rondon, já funcionou como hotel, mas estava desativado atualmente e o prejuízo ficou mais na estrutura física, que foi destruída pelas chamas. “Nossa preocupação principal foi isolar todo o incêndio, para não se propagar para comércios ao lado e nem para a residência de fundo”, explicou o Tenente Giuliano, do Corpo de Bombeiros.

As causas ainda serão apuradas.