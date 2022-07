O homem de 28 anos foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil após denúncia de agressão contra a sua mãe. O suspeito não aceita a crença religiosa dos pais e na manhã desta quinta-feira (28) novamente agrediu verbalmente a mãe, fazendo ameaças. O casal afirma ter medo do filho.



O caso foi registrado no bairro Jardim Panorama em Alta Floresta, o pai acionou a Polícia Militar após um ataque de fúria do filho, que tem deficiência física, sobre a mãe. A mulher relatou aos militares que o filho iniciou uma série de xingamentos ofendendo a sua religiosidade e cuspiu em seu rosto.



A vítima relatou ainda que é recorrente, que já registrou outras situações de ameaça a e agressão física. O suspeito ameaça com frequência atear fogo no veículo e que esta semana escondeu o controle do portão para impedir que os pais entrassem em casa.



Diante os relatos o suspeito foi detido e encaminhado para as devidas providências.