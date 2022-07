O corpo foi localizado na manhã desta sexta-feira (29) na região da 1° Norte, zona rural do município de Alta Floresta. Em uma área de mata de difícil acesso, o corpo que já estava em avançado estado de decomposição foi reconhecido pela tia.



Caíque da Silva Noronha de 19 anos desapareceu no último dia 16 de julho (sábado), quando saiu da casa da tia, no setor de chácaras, por volta das 17h para de deslocar até o bairro Cidade Alta. Já na segunda-feira a motocicleta que o jovem, recém chegado do estado do Paraná, foi encontrada queimada.

Desde então a angústia da família por informações do paradeiro do jovem. Nesta manhã a informação de que havia um corpo nas proximidades do aterro seco, mobilizou as forças policiais. O corpo estava em avançado estado de decomposição, com as mãos amarradas, típico de execução. Familiares reconheceram as vestes, como sendo do jovem Caíque.



Perícia Oficial e Identificação Técnica do município de Sinop foi deslocada para atender o caso.