O acidente com um ônibus MB Marcopolo vermelho e um caminhão Scânia 310 branco, foi pela manhã, em Lucas do Rio Verde, na saída para Nova Mutum. O motorista do ônibus foi encaminhado ao Hospital São Lucas, segundo informou a Rota do Oeste. Não foi divulgado o estado de saúde dele. Os passageiros não se feriram.

As informações iniciais apontam que o ônibus colidiu na traseira do caminhão baú. O motorista não ficou ferido.

O acidente ocorreu em frente à base de atendimento da concessionária e a causa está sendo esclarecida. Com o impacto, o ônibus ficou danificado na parte frontal.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar auxílio no trafego de veículos e colher informações para apurar as causas do acidente. O itinerário do ônibus não foi confirmado.