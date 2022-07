O caso foi relatado à Polícia Militar do município de Carlinda como ameaça após o adolescente se apropriar de um aparelho celular. A vítima é padrasto do adolescente, que procurou ajuda após o adolescente afirmar que ele levaria um "salve do Comando Vermelho".



Conforme registro, o homem de 34 anos disse que comprou o aparelho no valor de R$ 3.499,00 e que apenas uma parcela está paga. Que o adolescente pediu emprestado por alguns dias e que não quer mais devolver e nem mesmo assumir as parcelas.



Ao cobrar o adolescente sobre a devolução do aparelho, houve uma discussão e o menor afirmou que é integrante da facção e que mandaria que dessem um "salve" no padrasto se ele continuar cobrando o aparelho de volta.



Diante os fatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.