Se o objetivo é beneficiar a população a Prefeitura de Alta Floresta é parceira de primeira hora. Esta foi a resposta do prefeito Valdemar Gamba para a proposta do Rotary Club Alta Floresta Centro para a construção do Centro de Tratamento de Hanseníase.

Como resultado desta parceria, o prefeito Valdemar Gamba e o presidente do Rotary Club Alta Floresta Centro, Adriano Rodrigues, assinaram no dia 19 de julho o Termo de Autorização para a construção do Centro de Tratamento de Hanseníase

O termo autoriza a construção de uma edificação térrea em alvenaria com área de 212,06 metros quadrados, conforme projeto elaborado pelo departamento de engenharia e arquitetura da Prefeitura de Alta Floresta, em um terreno localizado ao lado do PSF Santa Bárbara e próximo ao Centro Especializado em Reabilitação (CER). Após o término da obra será formalizado o termo de doação da edificação ao município.

O investimento inicial previsto é de R$ 250.000,00 e será viabilizado pelo Rotary Club Alta Floresta Centro através da 14ª edição do Leilão Solidário que será lançada em agosto.

Alta Floresta é um município endêmico para a hanseníase, uma doença infectocontagiosa causada pela mycobacterium_leprae que afeta a pele e os nervos, com alto poder incapacitante. A construção deste centro de tratamento é vista como uma grande conquista pela gestão municipal e pelos profissionais que atuam no tratamento e acompanhamento dos pacientes.

A obra será de responsabilidade do Rotary Club Alta Floresta Centro, que inclusive será parceiro do município nos programas desenvolvidos pelo Centro de Tratamento de Hanseníase.

"Gostaria de agradecer o prefeito Chico Gamba que não êxito em abraçar essa causa, se disponibilizou a todo momento juntamente com o secretário de obras Roberto Patel, que mandou sua equipe para a limpeza do terreno. Então, em nome do Rotary Club de Alta Floresta Centro agradeço todos os companheiros que estão empenhados juntos nessa causa e a todos os nossos parceiros e todos os doadores do nosso Leilão Solidário", disse Adriano Rodrigues.

“O Rotary Club Alta Floresta Centro tem uma história de serviço prestado no social em Alta Floresta e está causa é extremamente importante por vai proporcionar melhores condição de atendimento e acompanhamento dos pacientes. A Prefeitura estará junto, já assinamos a autorização para a construção e também elaboramos o projeto. Parabéns ao Rotary Club Alta Floresta Centro pela iniciativa”, disse o prefeito Valdemar Gamba.