Gerar renda fixa ou extra através da internet se tornou uma opção para boa parte das pessoas. Com a chegada da pandemia de covid-19, a venda de conteúdos online se destacou entre as novas formas de produção.

No variado catálogo disponível estão os materiais adultos, produzidos até mesmo por famosos que aderiram à onda, entre eles a ex-bbb Lumena, Mc Mirella, Anitta, Dynho Alves e muitos outros. Hot mama, na tradução literal, mamãe gostosa. É assim que a artista plástica Nany Ferrari, 29, se define em seu perfil na internet.

Nascida em Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá), Nany, que já morou em São Paulo e no Pará, atualmente reside em Cuiabá. Casada e mãe de dois filhos pequenos, divide a rotina entre os afazeres comuns e a produção de conteúdo adulto para a internet.

Trabalhando como modelo desde os 18 anos, a artista plástica foi capa da revista Sexy. Ao ela relembra a experiência como um dos únicos trabalhos que não foi realizado exclusivamente para o meio digital. “O pessoal da revista achou o meu conteúdo online e foi bem na época onde as redes sociais censuravam as minhas fotos, então eles me encontraram e propuseram o ensaio”, lembra Nany, que estampou a capa do periódico publicado em agosto de 2015, com cliques feitos em uma cobertura da grande São Paulo.

Então, em setembro de 2021, momento onde muito se falava sobre as plataformas de conteúdo por assinatura, Nany decidiu unir o útil ao agradável. “Sempre postei esse tipo de conteúdo gratuitamente nas minhas redes e aí ano passado ficou em evidência as plataformas de conteúdo remunerado e eu estando sem trabalhar, com duas crianças pequenas pensei, já faço isso gratuitamente, por que não cobrar?”, narra a artista plástica.

Com as atribuições de uma mãe, Nany enfrentou dificuldades administrativas em um primeiro momento e define como burocráticos os passos para ingressar em certas plataformas. “Tem que levantar uma documentação, tem toda a parte de conversão de moeda, dentre outras coisas que demandam um tempo que não tenho”, lamenta.

Dentre os conteúdos publicados pela “Hot Mama” estão fotografias e vídeos com nudez artística. As publicações são atualizadas semanalmente e a assinatura mensal sai no valor de R$ 50,00. “Eu coloco meu celular para filmar e poso como se estivesse um fotógrafo ali tirando fotos e depois eu tiro capturas de tela dos vídeos”, explica Nany.

Apesar dos conteúdos não possuírem qualquer tipo de censura, a artista plástica deixa claro que as publicações são inteiramente voltadas para o artístico, sem partir para o erótico ou sexual.

Hot Mama

Com pouca divulgação do seu trabalho enquanto produtora de conteúdo, Nany Ferrari aposta no uso do termo Hot Mama (Mamãe gostosa) como garantia de respeito, uma vez que seu principal público tem como porta de entrada o Instagram, onde a artista publica sua rotina com a família.

“Para a pessoa chegar no meu conteúdo ela precisa passar pelo meu perfil do Instagram, onde mostra que eu sou mãe e mostra que sou casada e acho que é uma maneira de conduzir o meu trabalho, para eu não sofrer assédio” explica Nany, ao afirma que a maior parte dos comentários recebidos são compostos por elogios.

“Eu vejo respeito com o meu corpo que gera vidas, eu amamento, e meu corpo é mais que só um corpo. O que você vai fazer depois que você pagou é um problema seu e não te dá direito nenhum a respeito do meu corpo” conta a artista plástica ao relatar que 90% do seu público é feminino. “Também são mães ou mulheres que estão com dificuldade de autoestima”.

Com o dinheiro recebido pela produção de conteúdos, Nany consegue manter as demandas básicas de gastos com os dois filhos pequenos, Madalena, de 4 anos e José, de 1 ano.

“Eu pago o plano de saúde deles, escola e roupa, o que exige financeiramente como mãe eu consigo tirar dali”, conta a artista, que tem como principal fonte de inspiração a força e a grandeza do feminino. “Eu gosto dessa coisa da mulher fatal, empoderada, porque é um resgate do que eu não consigo manter isso o tempo todo”.