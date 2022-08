O casal procurou atendimento médico junto ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Alta Floresta após sofrer agressões em um bar. Polícia Militar foi acionada e o caso registrado como conduzir veículo sob influência de álcool e natureza diversas.



Conforme registro da PM, o casal chegou ao PAM em uma motocicleta, com algumas escoriações. A mulher com 33 anos classificada como vítima e o homem de 30, classificado como suspeito, apresentavam escoriações diversas. Foi relatado que estavam em um bar quando o homem a chamou para ir embora.



O fato ocorreu após as 23h, a mulher informou que ao não acompanhar o esposo, este a puxou pelo cabelo para ir embora, momento em que outras pessoas que estavam no estabelecimento iniciaram agressões contra ele, com socos e golpes com um pedaço de madeira e um capacete.



O casal conseguiu deixar o local procurando atendimento no PAM. A mulher ficou sob cuidados médicos por ter sofrido uma lesão na cabeça, o homem foi conduzido para registro do caso e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.