O caso foi registrado como violação de domicílio, danos e prisão por mandado no bairro Jardim Imperial em Alta Floresta. A vítima acordou pela manhã e se deparou com o suspeito dormindo em seu sofá.



Conforme registro da Polícia Militar, a vítima, mulher de 37 anos, ao acordar pela manhã identificou o suspeito no sofá da residência, verificando que a janela do quarto da filha havia sido arrombada. Então acionou a polícia, que esteve no local.



Foi identificado que em desfavor do suspeito, um jovem de 19 anos, havia um mandado de prisão emitido pela terceira varal civil de Alta Floresta. O suspeito foi então detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.