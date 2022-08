Na manhã de hoje (01), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 52 kg de drogas. A ocorrência aconteceu na BR 163, município de Matupá/MT, quando uma pick up branca foi parada para fiscalização.

Durante a abordagem, o condutor e o passageiro entraram em contradição em relação aos motivos da viagem, origem e destino final, o que gerou suspeita por parte da equipe policial. Além disso, o motorista da pick up apresentava grande nervosismo e inquietação com a fiscalização.

Com isso, foi realizada uma busca mais detalhada, na qual foram verificadas irregularidades na superfície do compartimento de carga com alguns espaços ocultos nas laterais da carroceria do veículo e dentro continham 50 tabletes de drogas, sendo 48 kg de pasta base de cocaína e 4 kg de cocaína.

Diante dos fatos, os dois ocupantes do veículo foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.