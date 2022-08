A idosa acionou a Polícia Militar após receber ameaças de morte no portão de sua residência, no bairro Bom Jesus. O suspeito de 30 anos ameaçava pular o portão para cometer o crime, acabou detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 12h45 a guarnição foi acionada pela vítima de 61 anos, que relatava que o suspeito já havia ateado fogo no portão de sua residência, atirado um tijolo e ameaça pular o portão para mata-la.



No local os militares fizeram a detenção do suspeito, que foi encaminhado para as devidas providências.