Combater o desperdício de água é de extrema importância para evitar a escassez do recurso, principalmente, em épocas mais críticas como a estiagem. Para isso, é preciso identificar os “inimigos” do consumo consciente, ou seja, elementos e hábitos que contribuem com o aumento do gasto dentro de casa. No início deste mês de julho, a Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá, lançou a campanha sobre o tema, enfatizando a importância de evitar o desperdício de água. A ação faz parte do Plano de Estiagem, promovido pela concessionária durante o período da seca.

Pode parecer inofensiva, mas uma única torneira pingando todos os dias pode gerar até 40 litros de água desperdiçada. Por este motivo, o vazamento é considerado um dos maiores inimigos do consumo consciente em casa. A solução é simples: manutenção do equipamento e, se preciso, realizar a troca de peças. O diretor de operações da Águas Alta Floresta, Christopher Alves, alerta que assim como este adversário, os demais encontrados em residências também podem ser combatidos com atitudes básicas.

“Desligar o chuveiro durante o banho, evitar mangueiras para lavar carros e calçadas, fechar bem torneiras após o uso. São iniciativas pequenas e muito eficazes, mas que podem impactar em um alto volume de água economizado, quando todos agem com conscientização. Em Alta Floresta, atendemos 51 mil habitantes. Vamos pensar o quando seria economizado se cada pessoa tomasse esses cuidados”.

Além da torneira, veja quais são os outros inimigos do consumo consciente: