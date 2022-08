Os assassinatos que foram registrados nas últimas semanas em Sorriso, são os resultados de uma '"guerra de facções", segundo o delegado da Polícia Civil, Eugênio Rudy Júnior. Conforme as investigações, já foram registradas 10 mortes em cerca de 10 dias. O delegado explicou que oito inquéritos estão em andamento para investigar as mortes. "Quatro delas estão com autoria já identificada e algumas com diligências pendentes.

Todos esses crimes têm ligação com uma guerra de fações que está ocorrendo no município. A polícia está realizando as investigações e vamos chegar na autoria desses crimes", disse. Somente neste fim de semana, foram registrados quatro homicídios.

O primeiro foi na madrugada de sábado (30), em uma residência na Rua Barra do Una, no Bairro Rota do Sol. Freddy Henrique Ferreira, de 21 anos, foi morto a tiros quando estava na casa de um amigo, que teria escutado os disparos. Quando ele chegou na residência, encontrou Freddy caído no chão. Após perícia, foi verificado que não havia sinais de arrombamento.

Ainda no sábado, houve um duplo homicídio. Welson Ribeiro Silva e Eli Anderson Monteiro de Souza Arantes, ambos de 23 anos, também foram mortos a tiros. O crime aconteceu em um bar localizado no Bairro Bell Valle. Conforme a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta chegaram efetuando diversos disparos contra as vítimas e fugiram.

Nenhum suspeito foi localizado. No domingo (31), Guilherme Cauã Almeida da Silva, de 19 anos, foi baleado no braço e morreu com uma parada cardíaca a caminho do hospital. Segundo a polícia, os indícios apontam que houve uma execução. Conforme informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na Avenida Perimetral Sudoeste, no Bairro Flor do Cerrado.

Os criminosos chegaram na casa do jovem e atiraram nele. Guilherme foi atingido com tiros no braço e tórax. Ele ainda estava acordado quando o Corpo de Bombeiros chegou no local. O jovem foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso, mas, no caminho, sofreu uma parada cardíaca e, mesmo com as tentativas de reanimação, não resistiu.

Na casa de Guilherme foram encontradas oito balas deflagradas, três porções cocaína, uma porção maior de maconha, rolo de papel filme e outros materiais para embalar as drogas. A namorada do jovem foi presa por associação ao tráfico. Os outros envolvidos fugiram e a Polícia Civil investiga o caso.