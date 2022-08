Na manhã desta terça-feira (02) a prefeitura de Alta Floresta, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) aos Agentes de Combates de Endemias.

Os EPIs foram entregues aos agentes das mãos do secretário de saúde, José Aparecido de Souza, e do Assessor de Saúde Básica na Vigilância Ambiental, Edson Alves Rodrigues. A entrega faz parte do cuidado da gestão para com os servidores.

“Essa entrega é muito importante aqui para o nosso departamento de Vigilância Ambiental, porque faz alguns anos que a gente não recebe os EPIs e com essa nova gestão a gente conseguiu essa aquisição e EPIs para todos os agentes de endemias, com bolsas, chapéus, EPI para equipe volante, que é uma equipe que mexe diretamente com inseticida, então a gente conseguiu atender todos os servidores.

Juntamente com filtro para as máscaras também, então é um ganho muito importante para a nosso departamento e a gente fica muito feliz com essa conquista assim como os agentes também que vão poder prestar um serviço melhor para a nossa população com esses novos EPIs”, destacou Rodrigues agradecendo a gestão pelo cuidado e os servidores.

Para o secretário, ofertar o equipamento de proteção individual aos servidores é cuidado constante, que proporciona mais qualidade ao servidor e a identificação adequada junto a comunidade em que o agente atende. “A gente vê o interesse do prefeito em dar essa condição de saúde ao funcionário, começamos com os EPIs e vamos pleiteando outras questões, como reforma das unidades, melhoramento nos mobiliários das unidades, tudo isso é uma preocupação da administração.

A importância é que traz para o servidor uma auto estima, a gente percebe que ele não vai precisar comprar o equipamento para trabalhar, isso já facilita para o funcionário, esse dinheiro que ele iria gastar comprando equipamento para o trabalho, ele vai investir, em sua casa ou filhos.

E esse é um cuidado que a secretaria de saúde sempre teve de fornecer os equipamentos de proteção individual para os funcionários. Principalmente os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde”, pontuou o secretário frisando que outros materiais como protetor solar e guarda-sol, estão com processo licitatório iniciado.