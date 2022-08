Conforme os magistrados, lei federal já previa a obrigatoriedade de consulta pública e estudos técnicos para a criação de unidade de conservação, o que, segundo a sentença, não ocorreu.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) determinou que o governo de Mato Grosso revogue o decreto que criou o Parque Estadual do Cristalino II, no município de Novo Mundo, a 791 km de Cuiabá, por não atender a legislação federal.

O parque possui mais de 66 mil hectares e fica entre o Rio Teles Pires e a divisa com o Pará e abrange também o município de Alta Floresta (MT). A Sema informou por meio de nota que o estado já recorreu e cumprirá a decisão judicial, além de continuar atuando na região contra crimes ambientais.

A Procuradoria Geral do Estado encaminhou um oficio à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) no dia 10 de julho informando sobre a decisão.

No decreto, os desembargadores do MT apontaram que a lei federal já previa a obrigatoriedade de consulta pública e estudos técnicos para a criação de unidade de conservação, o que, segundo a Justiça, não foram feitos. Por isso, alegaram incompetência ou ilegitimidade do estado em áreas do governo federal.