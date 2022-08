O jovem de 19 anos foi preso nesta terça-feira (02) no município de Nova Monte Verde, após trabalho investigativo que identificou impressões digitais do suspeito no local do crime. O casal de idosos foi brutalmente assassinado na residência onde vivia no dia 24 de julho.



Conforme a delegada regional, Ana Paula Carvalho, "o suspeito afirmou que teve notícias de que os idosos guardavam dinheiro em casa e decidiu ir até a casa deles subtrair os valores. Para assegurar o crime decidiu golpear os velhos com um pedaço de madeira. Afirmou que a intenção seria somente deixá-los desmaiados.

No entanto, nós acreditamos que decidiu matar os idosos porque é conhecido na região e facilmente reconhecível, já que é bem alto e magro." O jovem possui diversas passagens por furto no município. Todo o trabalho de investigação até a prisão do suspeito aconteceu envolvendo as equipes de policiais civis de Apiacas e Nova Monte Verde.



O suspeito confesso permanece a disposição da justiça.